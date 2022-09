Staten skal undersøke konsekvensene av lærerstreiken

Oppdraget ble formelt satt ut til statsforvalterne på fredag, skriver VG. Fredag skrev NRK at staten ikke hadde satt i verk noen undersøkelser av konsekvensene av lærerstreiken – som sist uke hadde vart i 100 dager.

Fungerende utdanningsdirektør Bente Barton Dahlberg sier til VG at de er i løpende dialog med statsforvalterne og Kunnskapsdepartementet om situasjonen for alle barn og unge under den pågående streiken.

– Vi har et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om å belyse omfang og konsekvens av det reduserte skole- og opplæringstilbudet som følge av streiken. I den forbindelse har vi sendt en bestilling til statsforvalterne og bedt om faktainformasjon om situasjonen, skriver Dahlberg i en epost.

En av årsakene til at man må skal undersøke hvilke følger streiken har fått, er at flere har advart mot alvorlige følger av den langvarige lærerstreiken, blant andre elever, foreldre og Barneombudet.

