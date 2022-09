Oslo Børs faller kraftig – hovedindeksen ned over 3 prosent

Dermed fortsetter nedgangen fra forrige uke på Oslo Børs. Hovedindeksen avsluttet fredag med et kraftig fall på 2,43 prosent, og gjennom uken falt hovedindeksen med over tre prosent.

Mandag formiddag raste børsverdiene på de største selskapene. Oljeselskapene gikk kraftig tilbake, Equinor falt med 4 prosent, Aker BP med over 6 prosent og Vår Energi mer enn 8 prosent. På samme tid falt oljekursen med 0,69 prosent og et fat nordsjøolje ble omsatt for like i overkant av 90 dollar.

Aksjekursen for nær alle selskapene på børsens hovedliste falt markant, og seismikkselskapet PGS hadde gått tilbake med mer enn 11 prosent etter to timers handel. Det Røkke-kontrollerte Aker-konsernet falt med 8,5 prosent.

[ Sosialbyråden: – Det vi nå legger fram, er et løft for de som har minst ]

Global resesjonsfrykt, stigende renter og stor geopolitisk usikkerhet er noe av bakteppet for siste tids børsfall, skriver Dagens Næringsliv.

– Dollaren derimot, er svært høy, noe som er en stor belastning for verdensøkonomien, spesielt fremvoksende økonomier. Dollarens styrke skyldes flere faktorer, deriblant forventninger om høyere styringsrenter i USA, samt skyhøy geopolitisk usikkerhet i verden», skriver analytiker Roger Berntsen i Nordnet ifølge Finansavisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen