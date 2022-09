NTNU slipper å betale gebyr for ulovlig innsyn i ansatts epost

I desember varslet Datatilsynet at de ville ilegge NTNU et gebyr på 150.000 kroner for ulovlig innsyn i Eikrems epostkasse. Mandag ble det kjent at universitetet slipper å betale, skriver Universitetsavisa.

– Denne konklusjonen er basert på flere formildende omstendigheter som fremgår av merknadene vi mottok fra NTNU etter at vi varslet om gebyr, skriver tilsynet på sin hjemmeside.

– Jeg er glad for at det endelig har kommet en avgjørelse og at den etter mitt syn er riktig. Utover det har jeg ingen ytterligere kommentar på det nåværende tidspunkt, sier Eikrem til Khrono.

Konflikten mellom førsteamanuensis Øyvind Eikrem og NTNU startet i februar 2020. I desember i fjor kom Eikrem og NTNU til forlik som endte med at førsteamanuensen sa opp og avskjedssaken ble avsluttet.

NTNU og deres advokater tok seg inn i Eikrems epostkonto og åpnet 80 eposter. Eikrem og hans advokater protesterte på det. NTNU gjorde undersøkelsene for å finne bevis for at Eikrem sto bak en omstridt konto i sosiale medier, noe Eikrem har avvist.

[ UiO la ut sensitive personopplysninger om forfulgte forskere ]