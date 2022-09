Listhaug: Regjeringen er ikke velgernes tillit verdig

– Handlingslammelsen er påfallende. Den kritiske realiteten som mange familier føler på, er ignorert. Ropene om hjelp fra fortvilte bedrifter blir møtt med lommerusk, sa Listhaug da hun holdt sitt innlegg i debatten etter olje- og energiministerens redegjørelse for Stortinget

– Jeg vil gå så langt som å si at flertallet i denne salen er i ferd med å svikte fundamentalt i møte med det som kan bli den største realøkonomiske krisen på mange, mange tiår, sa hun.

Hun framholdt, slik hun har gjort ved en rekke anledninger i opptakten til det særskilte stortingsmøtet om strømsituasjonen, at ekstrainntektene staten henter inn som følge av de høye kraftprisene, må tilbakeføres til forbrukerne.

– Frp foreslår på nytt å innføre en makspris på 50 øre, og at staten dekker alt over. Både for vanlige folk og for bedrifter. Staten Norge vil ikke tape penger på dette, snarere tvert om. En slik løsning vil sørge for å holde liv i norsk næringsliv, hindre konkurser og tap av tusenvis av arbeidsplasser, samtidig som vanlige folk kan møte en kald vinter i trygghet om at de vil få endene til å møtes, sa hun.

Fremskrittspartiet foreslår også å fjerne elavgiften, stanse elektrifisering av sokkelen, starte opp gasskraftverk i en rasjoneringssituasjon og utbedre og øke norsk vannkraftproduksjon.

– I møte med kriser trenger det norske folk politikere som tar situasjonen på alvor, ikke politikere som følger situasjonen nøye, tett og løpende. Så langt har regjeringen og flertallet i denne salen vist en handlingslammelse og unnfallenhet av historiske proporsjoner, sa Listhaug.

