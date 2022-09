Politiet etterforsker alvorlig voldshendelse mot kvinne på Hamar

Kvinnen skal ha blitt overfalt av en gruppe på flere personer i parken og blitt utsatt for vold.

– Personene skal blant annet ha vært ikledd joggebukser, caps og engangsmunnbind. Ut ifra beskrivelser politiet har fått, antas personene å være etnisk norske, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Hendelsen skal ha funnet sted i Hamar park i tidsrommet mellom 5 og de tidlige morgentimer.

Politiet skriver at de vet at fornærmede har vært på Circle K i Vangsvegen og at hun reiste derfra rundt klokken 5, hvor etter de tror hun gikk forbi Scandic hotell Hamar og inn i parken.

– Politiet ber om at vitner som kan ha gjort observasjoner, tar kontakt på telefon 02800, skriver Innlandet politidistrikt.

