Mann dømt for å ha rettet pistol mot politiet i Stavanger

Hendelsen som fikk mannen dømt i Sør-Rogaland tingrett skjedde 20. juli, skriver Stavanger Aftenblad.

23-åringen var på en adresse der det ble gjennomført en ransaking i Stavanger. Han nekter for å ha rettet pistolen mot den fornærmede politikvinnen, og påstår at han ville kvitte seg med pistolen og det oppsto en misforståelse.

Retten mener imidlertid at denne forklaringen ikke holder mål. De mener trusselen politikvinnen ble utsatt for er grov, og utløste en frykt for at hun skulle dø. I tillegg til seks måneders ubetinget fengsel, må mannen betale oppreisning på 20.000 kroner.

(©NTB)