Bank melder om kraftig økning i forespørsler om avdragsfrihet

Det sier pressesjef Øystein Schmidt til Nettavisen.

Ifølge banken er det minst en 50 prosent økning i antallet henvendelser knyttet til avdragsfrihet og økt nedbetalingstid. Mange spør også om muligheten til å gå over til fastrente.

– Knyttet til fastrente så vi gjennom perioden med uvanlig lavt rentenivå at antallet henvendelser til oss rundt dette var svært begrenset. Dette bildet har imidlertid endret seg de siste månedene, trolig mye grunnet at Norges Banks har hevet renten ved flere anledninger, samt beskjeden om at man trolig skal videre opp fremover, sier Schmidt til avisen.

Han sier det også tyder på at nordmenn har kontroll på egne finanser, tross at økonomien strammer seg til. Likevel merker banken at bekymringene er til stede.

[ Vet de FORTSATT ikke hvem jeg er? Da blir bankkontoen min stengt ]