Togene går igjen på Skøyen etter en kjøreledning ble revet av

Feilen oppsto før klokka 7 lørdag morgen. Det tok nærmere fire timer før feilen var gjenopprettet.

En kjøreledning ble revet av et østgående tog, og stanset all trafikk. I minst ett tog satt folk innesperret i over to timer på grunn av feilen.

– Det er strenge rutiner for slike situasjoner angående å få jorda anlegget så vi er helt sikre på at folk kan tas ut. Det jobbes med å få de ut og ellers få oversikt over situasjonen, sa pressevakt Olav Nordli i Bane Nor til NTB lørdag morgen.

