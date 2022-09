Vestre innrømmer at utbytteforbudet kan omgås

Da regjeringen fredag la fram sin strømpakke for bedriftene, fulgte det med et krav om at bedrifter som mottar tilskudd, ikke kan ta ut utbytte i 2023.

Men næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) innrømmer at utbytteforbudet kan omgås, dersom noen bedrifter går inn for det.

Han minnet om at det er en skattefinansiert ordning, og at bedriftene må vurdere om de bør søke, eller ikke.

– Tilskuddslistene kommer til å bli offentliggjort på Enovas nettsider. De bedriftene som både har fått tilskudd og samtidig har økt overskuddene sine – de får selv vurdere om de vil stå i det, sa Vestre.

[ Dagsavisen mener: Denne gangen åpner vi ikke statskassa og lar bedrifter forsyne seg grovt ]

– Vi har tillit til bedriftene og næringslivet. Ingen ordning vil være perfekt, men det vi sammen nå legger fram, det både NHO, LO og Virke ber Stortinget om å slutte seg til, mener vi er det beste vi kunne få til slik situasjonen er nå.

Da ordningen ble presentert, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik at det er viktig å passe på at strømstøtteordningen ikke blir misbrukt og går til utbetalinger av utbytte og bonuser.

[ Strømpakken: – Har laget bedre ordninger enn noen av oss kunne finne på selv ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen