Stor økning av gonoré blant unge i Bergen – ligger an til rekord

De siste månedene har både poliklinikken og smittevernkontoret i Bergen kommune sett en økning i tilfeller av gonoré.

– Vi har sett en spesiell økning i bergensområdet i ungdomsmiljøet. Vi vet om tilfeller ned i 15-årsalderen, men den yngste vi har hatt kontakt med er 17 år, sier Turid Jorunn Thune, seksjonsoverlege ved poliklinikken for seksuelt overførbare infeksjoner på Haukeland sykehus, til Bergensavisen.

Økningen er likevel størst i aldersgruppen 20–30 år. Dersom trenden fortsetter, kan fylket slå rekorden fra 2019, da det ble meldt inn 142 tilfeller av gonoré.

Thune viser til at sykdommen er mer aggressiv enn klamydia og kan gi raskere komplikasjoner, og hun ber folk som tror de er smittet, teste seg.

Helsesykepleier Agnes W. Giertsen ved helsestasjon for ungdom og studenter i Bergen sentrum har også merket økningen.

– Det kan ha flere årsaker. Det kan være fordi at ungdommer har blitt flinkere til å teste seg, at flere utøver samleie på en måte som gjør at det smitter lettere, for eksempel i analkanalen, eller at noen av de smittede som ikke har symptomer er veldig aktive, sier hun til avisen.

