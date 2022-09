Bollestad ser til badelekene for inspirasjon

– Jeg beklager bildet, men KrF ligner litt på en slik badeand: Gul, ivrig, og optimistisk. Vi har nok iblant kjent oss trykt under vann den siste tiden. Men vi har en innebygd oppdrift. Vi kommer alltid tilbake. Vi gir oss aldri, sa Bollestad.

KrF fikk 3,8 prosent oppslutning ved stortingsvalget for ett år siden. Det var første gang partiet kom under 4 prosent siden 1936, og meningsmålingene har ikke vist at oppslutningen er på bedringens vei.

Talen gikk også innom høye strømpriser, problemer i helsevesenet, ruspolitikk og eldreomsorg. Mest spenning var det trolig knyttet til abortspørsmålet, der KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland har bedt partiet gi opp kampen mot dagens abortlov og heller forsøke å forsvare den mot utvidelser.

– KrFs inngang til disse spørsmålene handler om ærefrykt for livet. Vi mener at rettsvernet til barnet i mors liv må styrkes. Så vet vi at det ikke er aktuelt å stramme inn abortloven. Spørsmålet er om det blir en radikal utvidelse av abortgrensen eller ikke, sa Bollestad.

Hun fastslo at partiet vil kjempe mot en slik utvidelse, og jobbe for å få ned antallet aborter og uønskede svangerskap.

– Og, jeg vil ikke at noen som har stått i disse vanskelige dilemmaene, skal møte en dømmende holdning fra KrF. Aldri. Aldri. Aldri.

