Rekordhøyt handelsoverskudd: – Håper dette er det beste tallet vi noensinne kommer til å se

– Gassprisene gjorde et kraftig byks i august, blant annet som følge av at overføringen til EU gjennom Nord Stream 1 ble ytterligere redusert. Dette gjorde at Norges allerede høye eksportvolum av naturgass verdsettes til rekordbeløp, sier seniorrådgiver ved utenrikshandelsstatistikk i Statistisk sentralbyrå (SSB) Jan Olav Rørhus.

I alt eksporterte Norge naturgass for 176,4 milliarder kroner i august. Det er en økning på 37,3 prosent fra forrige måneds rekord i juli, og mer enn fire ganger så høyt som i august i fjor. Rekordhøye priser i august er hovedforklaringen.

I alt eksporterte Norge 9,9 milliarder kubikkmeter naturgass i gassform, som er en økning på 5,5 prosent fra august i fjor.

EU vil ha lavere gasspriser

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har sagt at EU og Norge skal se på hvordan de kan få ned gassprisen. Statsminister Jonas Gahr Støre har sagt at Norge vil samarbeide med EU om å stabilisere gassprisen, men har avvist et pristak på gass.

Støre møtte torsdag morgen gasselskapene om tiltak for å stabilisere prisene.

– For Norge er det ikke et mål i seg selv at gassprisen er så høy som nå. Det fører til høye strømpriser i Sør-Norge og store problemer for våre handelspartnere. Norge har alltid ønsket stabilitet i energimarkedene i Europa, sa Støre til NTB onsdag.

Eksporterte for 287,8 milliarder

I alt endte den norske eksporten i august på 287,8 milliarder kroner, mens importen endte på 90,2 milliarder kroner. Handelsoverskuddet endte dermed på 197,7 milliarder kroner, som er det høyeste som noensinne er målt. Dermed ble den forrige rekorden fra juli knust med 44,5 milliarder kroner.

– Dette kan godt vise seg å være det beste tallet vi har sett noen gang, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets til E24.

– Vi får håpe for verdens skyld at dette er det beste tallet vi noensinne kommer til å se, legger han til.

Andreassen tror at august kan ha vært toppen i norske eksportinntekter fra gass.

– Som samfunn tjener vi utrolig godt på dette. Det ser vi på handelstallene. Men det kan godt hende at vi nådde toppen i august, for vi ser at gassprisene har avtatt mye i september, sier han.

Mindre Russland-import

Eksportverdien økte totalt med 25,8 prosent sammenlignet med juni, noe som i stor grad skyldes de høye gassprisene, men fastlandseksporten endte også på rekordhøye 65 milliarder kroner.

Raffinerte oljeprodukter står for 10,6 milliarder av dette, mens elektrisk strøm står for nærmere 7 milliarder kroner. Det er rekordhøye verdier for begge varegruppene.

SSB-statistikken viser også at Norge importerte varer fra Russland for 1,2 milliarder kroner i august. Det er en nedgang på 40 prosent fra samme måned i fjor, og 29,5 prosent lavere enn i juli. Nye innskrenkninger fra siste sanksjonspakke mot Russland ble vedtatt i EU 21. juli, og trådde i kraft i Norge 26. august.

