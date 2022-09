Fremdeles jordfeil-problemer på Oslo S

– Vi jobber med å rette feilen, men vi vet ikke hvor lang tid det vil ta, skrev Bane Nor i en oppdatering i 4.30-tiden natt til torsdag.

Til sammen 15 toglinjer er berørt.

Jordfeilen skapte store problemer for togtrafikken tirsdag, men så ut til å være rettet onsdag ettermiddag. Siden opplyste Bane Nor om at det var på'n igjen, og det ble innstillinger og forsinkelser i togtrafikken også onsdag ettermiddag og kveld.

– Det er fortsatt gjentakende jordingsfeil på Oslo S. Feilen kommer og går, derfor blir feilsøkingen svært krevende, sa pressevakt Øystein Stavdal Paulsen i Bane Nor til Dagbladet litt før klokka 6.30.

Han understreker at arbeidet med å få rettet feilen har høyeste prioritet. Enkelte avganger innstilles, i hovedsak ekstratogene i rushtiden, Flytogets direkteavganger samt strekningen Spikkestad og Asker til Lillestrøm og Kongsvinger.

– Per nå er det ikke forsinkelser, men enkelte avganger er tatt ned. Trafikken går på andre linjer, men reisende må forberede seg på noe forsinkelser og fulle tog i rushtiden, sier Paulsen.

