Lærerstreiken trappes opp igjen – 1.800 nye lærere tas ut i streik mandag

Etter opptrappingen vil forbundet ha 8.100 medlemmer i streik. I tillegg er drøyt hundre medlemmer fra Skolenes landsforbund og Lektorlaget omfattet av arbeidskonflikten.

Askøy, Alver, Øygarden og Hustadvika er nye uttaksområder. Barnehager og elever i førsteklasse skjermes også denne gangen, skriver Utdanningsforbundet i en pressemelding.

Utdanningsforbundet mener regjeringen må på banen og legge press på det rødgrønne flertallet i styret i kommuneorganisasjonen KS for å få slutt på streiken.

– KS har avvist våre løsningsforslag og viser direkte motvilje til å få slutt på denne streiken. Vi har lagt på bordet forslag som kan bidra til å gi elevene flere lærere med lærerutdanning, bidra til at lærerne ikke blir lønnstapere nok en gang – og gi lærere med lang utdanning og erfaring et bedre resultat, sier Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal.

Riksmekleren gir ikke opp

Partene har vært i kontakt med riksmekler Mats Ruland, men forsøket på å finne en løsning strandet. Ruland sier til NRK at han planlegger nye samtaler med partene i løpet av uka.

– Det er en ganske fastlåst og vanskelig situasjon, men vi gir ikke opp, sier Ruland.

– Konflikten er mulig å løse.

Streiken fikk en kraftig opptrapping tirsdag da 3.000 medlemmer i Utdanningsforbundet ble tatt ut. Nå øker presset på partene. Blant annet har Barneombudet sendt et brev til Kunnskapsdepartementet for å gi uttrykk for sin bekymring.

– Partene har et ansvar for å løse konflikten. Den rammer nå mange elever, og det er uheldig om dette blir langvarig, sier Ruland.

Anklager KS for å spekulere i lønnsnemnd

Steffen Handal sier han beklager sterkt at Riksmekleren måtte gi opp forsøket på å finne en løsning som begge parter kunne leve med. KS spekulerer i at elevene etter hvert rammes så hardt at streiken ender med tvungen lønnsnemnd, mener han.

– Våre løsningsforslag var edruelige og kan gjennomføres uten å bryte frontfagsrammen, understreker Handal.

KS har tidligere tilbakevist at de ikke har kommet lærerne i møte. Forhandlingsleder Tor Arne Gangsø viste forrige uke til at de har lagt fram et konkret forslag til løsning. Han reagerte også kraftig på uttalelser om at KS skulle spekulere i tvungen lønnsnemnd.

– Det er en helt grunnløs påstand. Det er Utdanningsforbundet som velger å trappe opp streiken, sa han til NTB mandag.

