Tok avskjed med moren – takker for støtten

«I natt tok mamma sine siste pust, hjemme mens vi satt rundt henne» skriver Selda Ekiz, i et Instagram-innlegg tirsdag ettermiddag.

I fjor fortalte Selda Ekiz til Dagsavisen om moren Gulistans sjeldne lymfekreft, og behandlingen i USA som familien selv måtte finansiert. Det norske helsevesenet kunne bare tilby lindrende behandling så lenge det ikke fantes godkjent behandling for kreftpasienter i Gulistans situasjon. Behandlingen i USA ville kostet minst fire millioner kroner, fortalte Ekiz til Dagsavisen.

Saken om Gulistan Ekiz vakte debatt om behandlingsformer og finansiering i det norske helsevesenet.

– Det gjør sterkt inntrykk å høre om Gulistans situasjon, uttalte helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) til Dagsavisen.

«Mamma var tøff og råsterk, kjempet mot en aggressiv krefttype, men det ble for mye til slutt» skriver Selda Ekiz på Instagram.

Gulistan Ekiz ble 66 år gammel. Det var VG som først skrev om hennes bortgang.

«Vi savner henne allerede og vil alltid gjøre det. Vi er så takknemlig for alt hun har ofret for oss og alt hun har lært oss» skriver Selda Ekiz i SMS til Dagsavisen.

Kjempet for behandlingstilbud

Selda Ekiz er kjent som programleder for NRK-suksesser som «Newton», «Klassequizen» og «Alle mot 1», og har fått Gullruten for beste programleder. I 2020 spilte hun i den kritikerroste dramaserien «Norsk-Ish» på NRK TV.

I fjor la Ekiz og familien ut en innsamlingsaksjon på Spleis for å finansiere behandling for moren Gulistan.

«Vi mener at kostnadene til en slik type behandling bør dekkes av det offentlige, men det gjøres dessverre ikke per i dag. Vi skal kjempe og gjøre det vi kan for at dette blir et offentlig behandlingstilbud for pasienter i Norge» skrev familien Ekiz på spleis-innsamlingen.

Men moren ble for syk til å reise til USA for behandling, fortalte Selda Ekiz til klikk.no tidligere i år.

«Tusen takk for all støtten vi fikk til spleisen, pengene går til Kreftforeningen som lovet» skriver Selda Ekiz på Instagram.

