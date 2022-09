SV forventer at regjeringen tetter skattehull

– Det haster veldig. Nå tilpasser folk seg det systemet vi har, i håp om at det ikke skal komme endringer som påvirker dem, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til NRKs Politisk Kvarter.

– Vi forventer at dette kommer i budsjettet, sier han og viser til at blant annet Tyskland har tettet et tilsvarende skattehull.

SV er partiet regjeringen først skal forhandle om budsjettet med.

Saken er igjen blitt aktuell etter at det mandag ble kjent at Kjell Inge Røkke har meldt flytting til Sveits.

Fritaksmetoden

Skattehullet det er snakk om, er den såkalte fritaksmetoden som ble innført i forbindelse med skattereformen i 2006. Ved å bo fem år i utlandet slipper man å betale skatt på kapitalgevinst.

Røkke vil spare 360 millioner kroner i skatt i året ved å flytte, ifølge beregninger Finansavisen har gjort.

Arbeiderpartiets Hadia Tajik sier til NRK at de vurderer å endre reglene.

– For eksempel kan det være aktuelt å se på flere antall år, at det kan være ti eller 15 i stedet for fem. Men dette må vi ser nærmere på, sier hun til Politisk kvarter.

– Et tema vi må se på

Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter overfor NTB at det kan bli aktuelt å tette hullet.

– Dette er et tema vi må se på. Det er åpenbart at det er deler av dette systemet som ikke fungerer slik det burde, sier Støre.

