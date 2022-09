Ap hardt ut mot SVs økonomiske politikk

Saken er oppdatert

I VG tirsdag tar han et kraftfullt oppgjør med regjeringens foretrukne samarbeidspartner.

– I det siste har SV kommet med så mange rare utspill om den økonomiske politikken at det er behov for tydelig å avvise deres virkelighetsforståelse, sier Knutsen til avisen.

Risikerer økt inflasjon

Han viser blant annet til SV-uttalelser som at «renteøkninger er feil medisin» og at «vi tåler litt inflasjon».

– Å risikere økt inflasjon går hardest ut over dem som har minst. De mister kjøpekraft, og de som sist kom inn i arbeid, er de som først ryker ut når bedriftene går over ende i en situasjon med stadig økende inflasjon, sier Knutsen, som viser til at renteøkningene fra Norges Bank handler om å få kontroll med inflasjonen.

Han avviser også SVs påstand om at økte offentlige utgifter til velferd ikke skaper inflasjon.

– Økte utgifter til velferd krever flere folk, varer og tjenester. Økte ytelser skaper økt kjøpekraft, sier Knutsen.

SV: Ap-bløff

I SV tas utspillet imot med hoderysting.

– En merkelig suppe, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til VG.

Han mener at Knutsen bløffer om SVs politikk.

– Arbeiderpartiet gir inntrykk av at vi ønsker å øke oljepengebruken. Vi foreslår konsekvent lavere oljepengebruk enn Ap i våre forslag til budsjetter, sier han.

SV vil blant annet ha målrettede kutt i store motorveiprosjekter og petroleumsvirksomhet, påpeker Fylkesnes.