Ap-fylkesleder venter i spenning: – Våre bedrifter blør nå i mye større grad enn alle andre

Aps landsstyre består av partiets sentralstyre, to representanter fra hvert fylkesparti og to representanter fra AUF og er høyeste myndighet i partiet mellom landsmøtene. Tirsdagens møte skjer når regjeringens varslede strømstøtte for bedriftene skal være like om hjørnet, etter det Dagsavisen forstår.

Særlig fylkesdelegatene fra Sørlandet og Sør-Vestlandet, områdene i landet med høyest strømpriser, er spente på hva som kommer fra sin egen regjering.

– Strømstøtten må være bra. Vi har jo forhåpninger om at den kan svare på de utfordringene som vi har på Sørlandet, og at det er en løsning som kan få flertall i Stortinget, sier Cecilie Knibe Kroglund, som leder Agder Arbeiderparti.

– Sagt fra om behovet

Hun deltar på tirsdagens landsstyremøte på Folkets Hus på Youngstorget, og er klar på hva hun mener er et hett tema i landsstyresalen.

– Jeg tror nok det kommer til å handle mye om energi, sier Agders fylkesleder, som er en av mange lokalpolitikere som har vært med på å komme med innspill til strømstøtten.

– Vi har sagt fra om behovet vårt, og vi har forventninger om at det behovet skal dekkes inn. Vi må ha en strømløsning som funker for Sørlandet. Den må landes for at man skal komme videre å løse de andre krisene, sier Kroglund.

– Jeg er fornøyd med at energiministeren har fokus på forsyningssikkerhet og at han vil sørge for at vi ikke eksporterer når vannstanden er kritisk lav. Men vi trenger også at de bedriftene som ikke kan legge på prisen sin på produktet, kan få en type hjelp. Våre bedrifter i Sørlandet blør nå i mye større grad enn alle andre. De prisene som er nå er helt ekstraordinære, mener Kroglund, som også ønsker debatt på landsstyremøtet om mer produksjon av havvind, og hvordan få opp tempoet i utbyggingen av Sørlige Nordsjø II og bygging av batterifabrikk i Arendal.

– Det skal være Agders bidrag til å nå klimamålene våre, sier hun.

– Øker kampviljen

Kroglund ser ikke så mørkt på å gå ut i en lokalvalgkamp for Ap der beskjeden fra statsminister Jonas Gahr Støre er: «Høsten bli tøff. Det kommer til å bli storm. Det kommer til å bli mye bråk».

– Dette statsbudsjettet blir annerledes enn tidligere budsjetter. Jeg tror vi tjener på å stå i denne situasjonen, og vise at vi har en ansvarlig regjering. Jeg tror våre lokalpolitikere forstår situasjonen, særlig det at det er viktig å unngå altfor høye renter for de husholdningene som har lån, sier hun til Dagsavisen.

– Jeg tror dette øker kampviljen for å gjøre de riktige tingene som landet faktisk trenger. Jeg blir trygg på at viljen er stor til å ta de upopulære valgene som er nødvendige. Og så er jeg trygg på at vi står sammen. sier Kroglund.

