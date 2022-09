Fire siktet for grov hvitvasking etter storaksjon mot omreisende byggevirksomheter

De siktede skal ha unndratt skatt og avgift og på den måten hvitvasket penger i mangemillionersklassen, ifølge Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Sammen med personell fra Skatteetaten, Tolletaten og omliggende politidistrikter er det gjennomført samordnede aksjoner mot det politiet karakteriserer som omreisende byggevirksomhet. Da politiet og personell tilknyttet A-krimsenteret i Tønsberg aksjonerte, ble det beslaglagt penger og det politiet kaller «verdifulle luksusgjenstander» på flere adresser.

– I saker som politiet har kjennskap til ser vi at det ofte brukes uregistrert utenlandsk arbeidskraft med lite kjennskap til norske byggeregler, sier avsnittsleder Terje Stubb-Olsen ved seksjon for økonomi og miljøkriminalitet.

– Omfattende problem

Omreisende byggefirmaer skaffer seg kunder ved oppsøkende virksomhet og mottar betaling uten at det blir betalt skatt og avgifter. Politiet har vært i kontakt med flere av huseierne som har fått utført arbeid på sitt hus, og disse oppgir at virksomhetene som har oppsøkt dem, fremstår som registrerte ved oppsøk i offentlige registre. De har derfor ikke forstått at de involverte har unndratt skatter og avgifter.

– Dette er et omfattende problem som det også satses på nasjonalt. I saker som politiet har kjennskap til ser vi at det ofte brukes uregistrert utenlandsk arbeidskraft med lite kjennskap til norske byggeregler, sier Stubb-Olsen.

Politiet: – Ikke kjøp

A-krimsentrene i Agder og Tønsberg har i den siste tiden hatt betydelig oppmerksomhet på denne type lovbrudd og har gjennomført en rekke kontroller på arbeid både hos private og på byggeplasser. A-krimsenteret er et samarbeid mellom statlige aktører fra politi, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Nav og Tolletaten.

– Politiet oppfordrer publikum til å ikke kjøpe tjenester fra håndverkere som kommer uanmeldt på døren. Som kjøper av disse tjenestene kan man sitte igjen med en stor regning og har ingen garanti for det arbeidet som er utført, sier Stubb-Olsen.

