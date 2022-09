Mann pågrepet etter voldshendelse i Lillehammer

Innlandet politidistrikt fikk melding om saken ved 18-tiden søndag.

– Det var en person som ringte om dette, opplyser politiadvokat Marte Johansen til NTB.

Hun forteller at det er uklart om voldshendelsen skjedde innendørs eller utendørs.

– Det er noe vi jobber med å avklare, sier politiadvokaten.

Voldshendelsen fant sted i Mathiesens gate i Lillehammer sentrum. Politiet gjør tekniske undersøkelser på stedet, tillegg til å avhøre vitner. Den skadde er fraktet til sykehus, men skadeomfanget er uavklart.

Politiet understreker i en pressemelding at det er tidlig i etterforskningsfasen, at de jobber med å få oversikt, og at de søndag kveld ikke har ytterligere opplysninger i saken.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen