Joker søker etter deltidsansatte – men de kan ikke ha andre jobber. Ulovlig, hevder topptillitsvalgt i HK

– Denne stillingsannonsen er ulovlig. Arbeidsgiver har ikke styringsrett over fritida til ansatte, bare arbeidstida deres, sier John Thomas Suhr til HK-Nytt.

Han er leder i fagforeningen Oslo og Akershus Handel og Kontor (HK) og er lettere sjokkert over utlysningsteksten til de to deltidsstillingene i Joker-butikkene på Teisen og Hasle i Oslo.

«Jobber du et annet sted og trenger ekstrajobb så ikke søk. Det passer ikke da du ikke er fleksibel,» står det med store, fete bokstaver i annonsen.

– Dette er avslørende og viser hva arbeidsgiver forventer av sine ansatte. Og det de vil ha er en ringehjelp som står på pinne, sier Suhr.

– Folk velger selv om de vil jobbe her, svarer Kazim Jamil, daglig leder i Joker-butikkene. Les intervjuet med ham lenger ned i saken.

Å tilby deltidsstillinger er en gjenganger i varehandelen. HK-Nytt skrev nylig om Kiwi-butikken som søkte etter ti ansatte i 20-prosentstillinger og om Zara-ansatte som vil ha fulltidsstillinger, men kleskjeden svarer med å lyse ut enda flere deltidsstillinger.

Forskning viser også at nesten halvparten av butikkansatte som arbeider deltid, ønsker større stillinger, ifølge en fersk rapport fra Tankesmien Agenda.

HK: – Kan ikke bestemme over fritida til folk

John Thomas Suhr reagerer på misforholdet mellom hva arbeidsgiver krever og hva de tilbyr. Ifølge stillingsannonsen forventer Joker-sjefen at ansatte er fleksible og kan jobbe fra klokka åtte om morgenen til klokka ti på kvelden i ukedagene og fra klokka ni til ni i helger, helligdager og offentlige fridager. I 2021 annonserte samme butikksjef etter ansatte. Da sto det at studenter ikke trengte å søke fordi arbeidsgiveren ikke vil ha folk som bare kunne jobbe kvelder og helger.

Dagligvarekjeden Joker er en del av handelshuset Norgesgruppen, men de to Joker-butikkene er drevet av en selvstendig kjøpmann.

– En arbeidsgiver har ikke lov til å bestemme hva ansatte skal gjøre i fritida si. Hvis Joker-sjefen forutsetter at ansatte skal være tilgjengelige, må han betale for det, sier Suhr til HK-Nytt.

Ifølge arbeidsmiljøloven skal arbeidstakere ha faste vakter, og vaktplanen skal de få så tidlig som mulig og senest to uker før de skal på jobb.

– Annonsen illustrerer maktforholdet mellom ansatte og leder og viser hva en sjef kan forvente, at ansatte bare skal sitte og vente på en telefon i tilfelle de trengs på jobb, sier John Thomas Suhr. (Erlend Angelo/FriFagbevegelse)

Hvordan leve av 210.000 kroner i året?

210.000 kroner er en gjennomsnittlig årslønn til en butikkmedarbeider i en 50-prosentstilling, ifølge Statistisk sentralbyrå. Suhr lurer på hvordan Joker-ansatte skal klare å leve av den lønna.

– Her kommer arbeidsgiveren med et krav som ikke henger på greip. Han kan ikke låse folk til 50-prosentstillinger. Det er rett og slett helt uhørt, sier lederen i Oslo og Akershus HK.

Suhr er opptatt av at arbeidstakere har hele, faste stillinger. Men heltidsansatte skal imidlertid ha betalt for å jobbe overtid når de arbeider ut over avtalt arbeidstid. Overtid skal godtgjøres med minimum 40 prosent i tillegg til den vanlige lønna. Det slipper arbeidsgiver unna når de har deltidsansatte.

– Jeg ser ingen annen grunn til at arbeidsgivere bemanner med utstrakt bruk av deltid enn for å skaffe seg billig arbeidskraft, sier Suhr.

[ – Jeg tror flere glemmer at vi er mange som tjener så lite ]

Joker-sjefen: De må være fleksible

Daglig leder Kazim Jamil i Joker-butikkene er ikke enig med Suhr.

– Det er bare tull, sier han.

Her er Jamils forklaring på hvorfor stillingsannonsen er skrevet som den er:

– Ansatte må være fleksible og kunne jobbe når vi trenger dem og ikke når de kan jobbe, sier Jamil til HK-Nytt.

På spørsmål om hvordan Joker-ansatte i deltidsstillinger får nok penger til å leve av, svarer Joker-sjefen at det er opp til dem om de vil jobbe for ham. To-tre uker før de skal arbeide, er vaktplanen tilgjengelig i en app. Jamil forventer ikke at ansatte jobber mer enn det som står i planen, men vaktene varierer fra uke til uke.

– De jobber ikke faste dager, men får vite når de skal jobbe to-tre uker i forveien, sier butikksjefen.

Kazim Jamil er lei av at ansatte ikke kan jobbe når han trenger dem. Derfor har han skrevet i stillingsutlysningen at personer med andre jobber ikke trenger å søke på deltidsstillingene. (Katharina Dale Håkonsen/HK-Nytt)

– De velger om de vil jobbe her

I de to Joker-butikkene arbeider det sju ansatte. Tre av dem har heltidsstillinger. De ansatte har ikke tariffavtale.

– Vi starter med en deltidsstilling og så tilbyr vi fulltid hvis de er flinke. Vi kan ikke tilby fulltid til en person som er uerfaren, sier Jamil.

Lederen Oslo og Akershus HK, John Thomas Suhr, mener at arbeidsgiveren bør betale ansatte dersom de skal være tilgjengelige utover en deltidsstilling.

– Vil du betale for at ansatte er fleksible og tilgjengelige?

– Nei, de velger om de vil jobbe her, sier Joker-sjefen.

I 2021 omsatte de to Joker-butikkene for 31 millioner kroner, viser årsregnskapet til Nærkjøp Oslo som drifter butikkene.

Saken fortsetter under videoen

Joker sentralt svarer

HK-Nytt har tatt kontakt med Jokerkjeden for å få en kommentar til stillingsutlysningen.

– Når det gjelder setningene i jobbannonsen, så er ikke dette i tråd med vår ansettelsespolicy, og vi vil følge opp dette og ta kontakt med kjøpmannen, skriver Hanne Evensen, kommunikasjonssjef i Kjøpmannshuset Norge som forvalter og drifter dagligvarekjeden Joker, i en epost til HK-Nytt.

Like før sommeren la regjeringen fram et lovforslag som skal gjøre det vanskeligere for arbeidsgivere å ansette personer i deltidsstillinger. Arbeidsgiver må dokumentere behovet for deltidsansatte og drøfte det med tillitsvalgte. I høst vedtar Stortinget trolig forslaget.

Joker-butikken på Hasle trenger også deltidsansatte uten andre jobber. (Katharina Dale Håkonsen/HK-Nytt)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Dette sier loven

Arbeidstakerne har krav på en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider han skal jobb. Planen skal drøftes med tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest to uker før iverksettelsen, ifølge arbeidsmiljøloven §10-3.

Overtid skal godtgjøres med et kronetillegg på minimum 40 prosent i tillegg til den vanlige lønna, ifølge arbeidsmiljøloven §10-6.

---