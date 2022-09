DN: SAS må vente på livsviktig brofinansiering

Rådgivere i SAS klarte ikke å overbevise dommeren i konkursdomstolen i New York, og avgjørelsen om Apollo som långiver til SAS ble utsatt til fredag, da et nytt rettsmøte skal finne sted, rapporterer Dagens Næringsliv.

I august opplyste SAS at selskapet hadde fått tilsagn om et lån på 700 millioner dollar fra amerikanske Apollo Global Management. Finansieringen er nødvendig for at det kriserammede flyselskapet skal opprettholde driften mens den omfattende omstillingen for å hindre en konkurs blir gjennomført.

Ifølge DN reagerte dommeren på alle fordelene Apollo ligger an til å sikre seg ved utgangen av lånets løpetid, når SAS skal hente ny egenkapital neste sommer.

Lånet vil ha en løpetid på ni måneder og for dette vil Apollo Global Management få en renteavkastning på minst 23,2 prosent. Det betyr at långiveren tjener nesten 1,6 milliarder kroner.

Lånet gjør at Apollos folk får en hånd på spakene i SAS, der de får innflytelse på alle budsjett- og investeringsbeslutninger så lenge konkursbehandlingen pågår.

