Departementet avviser at regjeringen planlegger å legge fram strømstøtte for bedrifter lørdag

DN meldte torsdag morgen at regjeringen hadde planlagt å holde pressekonferanse om strømstøtte for bedrifter på lørdag.

Fungerende kommunikasjonssjef Camilla Pettersen i Nærings- og fiskeridepartementet tilbakeviser dette overfor NTB.

Hun sier planen fortsatt er å legge frem dette i løpet av september, og så snart det er klart.

Ifølge DNs opplysninger vil ikke regjeringen gå inn for direktestøtte, men isteden en långarantiordning der staten tar det meste av risikoen for lånene. Detaljene er imidlertid ennå ikke spikret, og de skal ifølge avisen først legges fram for partene i arbeidslivet.

