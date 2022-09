Det kan hende du må legge ut 30.000 kroner for strøm i januar

Får du egen faktura for nettleia? Da bør du kanskje kontakte strømselskapet.

Du kan bli nødt til å legge ut for strømmen før støtta kommer, opplyser fagekspertene i Reguleringsmyndigheten for energi (RME).

– For de med to fakturaer kan det skje at fakturaen for strøm forfaller før fakturaen for nettleie. Da må kunden legge ut for strømfakturaen før de får utbetalt støttebeløpet.

Det skriver Maren Wiig Eriksen i en epost til FriFagbevegelse. Hun er førstekonsulent i seksjon for kunde og nett i reguleringsmyndigheten.

Kommentar: Ingen skal sulte eller fryse i et velferdssamfunn

30.000 kroner

FriFagbevegelse har regna ut at en vanlig familie kan få ei strømregning på over 30.000 kroner i måneden – hvis prisen er like høy i januar som den var i slutten av august.

Nettselskapet Elvia betaler ut strømstøtta 20 dager etter de sender ut fakturaen for nettleia, opplyser de.

Om strømregninga di forfaller før strømstøtta kommer, kan du måtte legge ut for hele månedens forbruk før den statlige støtta kommer inn på konto.

Kontakt strømselskapet

Fra 1. september tar staten mer av strømregninga di – 90 prosent av kostnaden når strømmen koster mer enn 70 øre per kilowattime.

Eriksen opplyser at for de med strøm og nettleie på én faktura, vil strømstøtta komme som et fratrekk på denne. Da trenger du ikke tenke på å legge ut for strømregninga før støtta kommer.

Maren Wiig Eriksen i RME. (Privat)

– For de med to fakturaer vil den eventuelle strømstøtta bli trukket fra på nettleiefakturaen, og bli utbetalt seinest innen forfallsdato for nettleia, skriver Eriksen.

Men om du har to fakturaer og må legge ut for strømmen har Eriksen en oppfordring.

– Om dette er en utfordring for kundene kan de kontakte strømleverandøren for å forsøke å finne en løsning, for eksempel å skyve forfallsdatoen for fakturaen.

Les også: Sjokkpriser på strøm og mat: – Mange må velge mellom mat og å betale regninger

Imøtekommende

Men vil strømselskapet la deg skyve på betalinga for å sikre at du får støtta inn på konto først?

– Så langt er det vårt inntrykk at strømleverandørene har vært imøtekommende med kunder som har betalingsutfordringer. Så er dette en vurderingssak i hvert enkelt tilfelle.

Det skriver næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for strømleverandørene, Ulf Møller i en epost.

Ulf Møller i Energi Norge. (Caroline Roka / Energi Norge)

Hvis en kunde allerede har fått utsettelser på tidligere fakturaer som enda ikke er betalt, vil det være vanskelig å gi flere betalingsutsettelser, understreker han.

Møller legger også til at han ikke tror normalen er at kundene må betale for strømmen før støtta kommer inn.

Les også: Trebarnsmor Ingunn Maria (46) har fire jobber: – Jeg blir dødssliten

Vurderer å øke påslaget

Selv om kraftprodusentene tjener gode penger på økte strømpriser, betyr det økte utgifter for de reine strømleverandørene.

Flere strømleverandører sliter derfor med å betale utgiftene sine på kort sikt.

Strømleverandøren må for eksempel betale for strømmen du brukte 1. september samme dag, mens du kanskje ikke betaler før 20. oktober.

Det betyr at nå som strømprisen er spesielt høy, sliter leverandørene med å stille med garantier for strømmen de kjøper på kraftbørsen.

De sitter i andre ord i en «likviditetsskvis».

– Likviditetsskvisen som strømleverandørene nå har kan føre til at selskapa gir kortere frister ved betalingsutsettelse, dog har vi ingen tilbakemelding på om leverandørene har endra praksis den senere tida, skriver Møller.

Vanligvis dekker påslaget til strømleverandørene, det du betaler i tillegg til strøm og avgifter, garantien de må stille for å handle strøm.

På grunn av de høye garantikrava vurderer derfor flere leverandører å øke påslaget, noe som betyr enda høyere strømregninger for deg.

Sverige og Finland har stilt opp med milliarder av offentlige penger som skal hjelpe strømleverandørene med å dekke garantien de må betale til Nasdaq Clearing for å kjøpe strøm på Nasdaq sin nordiske strømbørs.

Det samme ønsker Energi Norge fra den norske staten.

Kommentar: Hvor mye tjener folk flest? Det er mindre enn mange trur

Kan ha feil info

Eriksen i RME opplyser at de har sett problemer med å få strømstøtta ut i praksis, spesielt for to kundegrupper.

– Det er kanskje to tilfeller som går igjen. Det kan være kunder som er plassert i feil kundegruppe hos nettselskapet, og det kan være kunder som ikke har registrert kontonummeret sitt hos nettselskapet og ikke har én felles faktura for strøm og nettleie, skriver Eriksen.

Dersom du ikke får støtte, men mener du har rett på det, må du kontakte nettselskapet ditt.

– Der kan de få svar på hvilken kundegruppe de er plassert i og melde inn kontonummeret.

[ Økonomisk krisevinter: – Jeg tror flere glemmer at vi er mange som tjener så lite ]

[ Kan nokon skru ned temperaturen i straumdebatten? ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen