Støre: Kan ikke lukke døra for noen av energiløsningene EU drøfter nå

EU diskuterer nå flere ulike løsninger på en svært vanskelig energisituasjon i Europa.

– Dette arbeidet pågår nå, og det konkrete innholdet i forslagene er ikke kjent ennå. Derfor har jeg sagt at vi på nåværende tidspunkt ikke kan lukke døren for noen av de løsningene EU drøfter, før vi ser helheten, og det konkrete innholdet i forslagene, sier statsministeren til NTB.

En av løsningene EU diskuterer er et pristak på gass. Støre sa i et intervju med Financial Times onsdag at Norge er åpne for å diskutere alle tiltak EU kommer med.

Til NTB utdyper Støre:

– Dette er en ekstraordinær situasjon som treffer våre partnere og allierte i Europa. Norge er tjent med at Europa kan møte disse utfordringene samlet, og det er jeg trygg på at Europa vil klare. Jeg vil også understreke at ansvaret for inngåelse av fremtidige gassavtaler ligger hos de store energiselskapene. Det er de som har ansvaret for salget av gass.

