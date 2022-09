Butikkansatte Ingri (37) hadde smerter i hele kroppen. Så tok hun saken i egne hender

– Blir overskriften «Stol på meg»?

Ingri Mostad smiler over hele fjeset. Like før ferien fikk hun og kollegene på matbutikken Extra i Brumunddal et lenge etterlengtet møbel. En stol!

Ved første øyekast ser den ut som en helt ordinær kontorstol. Men når Mostad setter seg, justerer høyden og svinger stolen innunder kassadisken, forstår vi hvorfor Mostad er glad. Endelig kan hun avlaste kroppen når hun betjenter kunder i den manuelle kassa.

– Etter at vi fikk stolen ble jeg bedre i hele kroppen. Jeg har slitt med smerter fra fotbladene til nakken på grunn av belastninger i jobben, sier Mostad til HK-Nytt.

Hun er verneombud og tillitsvalgt i Extra-butikken i Fabrikkvegen.

Tøft i butikk

37-åringen har jobbet i matbutikk i 15 år. I november for nesten tre år siden skjedde det noe som forverret arbeidsdagen hennes.

Mega Storhamar i Hamar, hvor hun jobbet da, ble ominnredet og gjenoppsto som Extra. De fleste manuelle kassene ble erstattet av selvbetjeningskasser. Og i dragsuget ble stolene bak kassene også borte. De ansatte mistet muligheten til å hvile kroppen mens de betjente kundene.

Nå måtte Mostad og kollegene stå oppreist i kassa. Når de ikke gjorde det, ryddet og lempet de varer på plass i reolene. Ofte tunge produkter som måtte løftes opp til øverste hylle.

– Å jobbe i butikk er en fysisk krevende jobb. Etter at stolene ble borte, hadde jeg en kollega i 60-årene som hadde så vondt i beina at hun holdt seg fast i kassadisken for å holde ut, sier den tillitsvalgte.

Steinhardt underlag, tunge løft og gjentakende arbeidsoppgaver tar på. Én av fem butikkmedarbeidere har arbeidsrelaterte smerter i beina, ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Til sammenligning er tallet om lag én av ti for sysselsatte ellers (se faktaboks).

– Jeg kjente at kroppen min ikke vil tåle 30 år til i dagligvarehandelen. Jeg er redd for at dette også gjelder andre, sier Mostad.

Biltur

I januar ble Mostad valgt til tillitsvalgt og verneombud. Extra i Hamar var lagt ned, og hele staben hadde flyttet til den nyåpnede matbutikken Extra Fabrikkvegen i Brumunddal med seks selvbetjeningskasser og to manuelle kasser.

Flere kolleger hadde smerter i kroppen og savnet en stol ved minst en av de manuelle kassene. Det ferske verneombudet snakket med butikksjefen om behovet for stol. Han var enig med henne, men stolen uteble likevel.

Mostad ville ha fortgang i innkjøpet. I april fikk 37-åringen et innfall. Hun satte seg bak rattet i bilen sin og dro hjemmefra like etter frokost for å undersøke om kolleger i de andre matbutikkene i Hamarregionen hadde stoler.

– Jeg startet på toppen av lista med Rema på Ottestad og brukte to formiddager på å besøke butikkene, sier hun.

Mostad åpner en notisbok med sirlige notater. På linja bak 36 av 40 butikknavn har hun skrevet for S for stol. I noen butikker så hun bare en gammel plaststol eller en krakk.

– Jeg tok en kjapp prat med de som ikke hadde stol og sa at de har krav på stol til avlastning, sier verneombudet.

Matter og sko neste

Da hun presenterte funnene for sjefen, sa han «så tøft» og skrev stol på en liste over ting han skulle ordne. To måneder senere var den høye, kassa-tilpassede stolen på plass. Møbelet gir god støtte i ryggen og kan tilpasses den enkelte medarbeider.

– Jeg er kjempefornøyd og vil anbefale andre som trenger stol på jobben til å ta kontakt med verneombudet, sier hun.

Stol til avlastning er faktisk noe ansatte kan kreve av arbeidsgiver. I arbeidsmiljøloven står det at arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidet organiseres og legges til rette slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske belastninger.

– En stol er en liten investering som bidrar til å forebygge belastningsskader og hindre sykefravær, sier Ingri Mostad.

Etter et halvt år som verneombud er Mostad varm i trøya. Nå skal hun kreve matter å stå på for å avlaste bein, knær og rygg til kolleger som ikke vil sitte bak kassa. Det flislagte butikkgulvet er hardt.

– Jeg har en liste jeg jobber meg igjennom. Etter matter, må vi få på plass jobbsko, sier hun og smiler.

HK-Nytt har forsøkt å komme i kontakt med butikksjefen for et lite intervju. Dessverre har vi ikke lyktes med det.

---

Fysisk krevende

Ansatte som jobber med hender over skulderhøyde en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer:

Butikkmedarbeidere: 26 prosent

Sysselsatte generelt: 14 prosent

Ansatte som jobber stående tre fjerdedeler av arbeidsdagen eller mer:

Butikkmedarbeidere: 70 prosent

Sysselsatte generelt: 26 prosent

Ansatte som jobber på huk eller på knærne en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer:

Butikkmedarbeidere: 26 prosent

Sysselsatte generelt: 18 prosent

Kilde: Stami

---

Smerter av å jobbe i butikk

Ansatte med arbeidsrelaterte smerter i:

Beina

Butikkmedarbeidere: 21 prosent

Sysselsatte generelt: 12 prosent

Armene

Butikkmedarbeidere: 13 prosent

Sysselsatte generelt: 11 prosent

Hodet

Butikkmedarbeidere: 15 prosent

Sysselsatte generelt: 12 prosent

Kilde: Stami

---

Krav til arbeidsmiljøet

«Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.»

Kilde: Arbeidsmiljøloven §4-1

---