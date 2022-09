Sju av ti Senterparti-velgere har forsvunnet

Det er Pollofpolls.no som har fått tilgang til bakgrunnstallene fra Kantars måling for TV 2.

Målingen ga Sp oppslutning på 4,6 prosent, bare 0,6 prosentpoeng over sperregrensen og nesten to tredeler lavere enn ved valget i fjor høst. Bakgrunnstallene viser også at partiet har den klart laveste velgerlojaliteten av alle partiene. Hele 71 prosent av Sps velgere fra 2021 har gått over til andre partier, eller satt seg på gjerdet. Nesten ett helt prosentpoeng av velgerne (29.000) har gått over til Arbeiderpartiet.

MDG sliter også med svært lav velgerlojalitet, kun 49 prosent av deres velgere fra i fjor ville stemt på partiet igjen. Aps velgerlojalitet på 59 prosent er også relativt lav. Også Ap har falt svært mye sammenlignet med valget i fjor, fra 26,3 prosent oppslutning til 20,8.

I den andre enden av skalaen finner man Høyre. Hele 86 prosent av partiets velgere i fjor ville stemt på Høyre igjen, anslår Kantar. Også Rødt (84 prosent) og Frp (79 prosent) har svært høy velgerlojalitet.

[ DNB-sjefen advarer kundene om tøffe tider. Bytt bank, folkens! ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!