Tirsdag farges gata utenfor London Pub i regnbuefarger

Gata ble åsted for masseskytingen i Oslo natt til 25. juni, da terrorsiktede Zaniar Matapour skjøt mot utestedene Per På Hjørnet og London Pub, sistnevnte et av Oslos mest kjente skeive utesteder.

Miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav legger de første regnbuestripene i gata tirsdag ettermiddag. Det er folk i byen som har foreslått at kommunen farger gata i regnbuens farger.

Gata skal farges i strekningen fra Per På Hjørnet, forbi London Pub og fram til Eilefs Landhandleri. Regnbuegata skal stå klar til regnbuetoget og solidaritetsmarkeringen lørdag.

To menn ble drept og mange ble skadd i angrepet i sommer.

