Sju av ti misfornøyd med politikernes innsats for å stanse naturtap

Det er 72 prosent av de spurte som svarer dette. Undersøkelsen er gjennomført av Opinion på vegne av Verdens naturfond (WWF)

– Folk er opptatt av å ta vare på natur og ønsker mer handling fra våre politikere. Vi forventer at Støres første statsbudsjett får en sterk miljøprofil og gjenspeiler regjeringens løfte om at klima og natur skal være rammen rundt all politikk, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF.

– I budsjettet må regjeringen skru på bremsen for nedbygging av natur, satse mer på både naturvern og restaurering, og legge fram konkret politikk for å erstatte «bruk og kast» med gjenbruk, sier Andaur.

I undersøkelsen svarer 67 prosent at de mener politikerne har et langt større ansvar for å stanse klimaendringer og naturtap enn det enkeltpersoner har.

Samtidig svarer 68 prosent at de er bekymret for klimaendringene. 88 prosent svarer at de er bekymret for plastforsøpling i verdenshavene, mens 73 prosent er bekymret for utryddelse av arter.

I Norge er ni av ti truede dyrearter påvirket av arealbruken, ifølge WWF. I undersøkelsen svarer 58 prosent at Norge bør begrense utbygging av hyttefelt, motorveier og andre prosjekter som ødelegger natur.

(©NTB)