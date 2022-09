Produsentene advarer: Lav strømstøtte kan gi mangel på norske grønnsaker

Strømstøtten til landbruket har et tak på 20.000 kilowattimer (kWh) i måneden. Det er for lite for bønder som lagrer grønnsaker med sikte på å forsyne markedet vinterstid.

Asbjørn Stokkeland, grønnsakbonde på Jæren, forteller til Nationen at han bruker opp mot 75.000 kWh i måneden på å kjøle ned og lagre gulrøtter og løk.

Han forteller at strømutgiftene er mangedoblet – fra 500.000 til 700.000 kroner mellom 2016 og 2020. I 2021 kostet strømmen 1,6 millioner kroner, og i år kan kostnadene passere 4 millioner kroner før nettleie.

Stokkeland sier at om ikke taket på strømstøtten blir kraftig hevet eller fjernet, kan det bli vanskelig å finne norske lagringsgrønnsaker i butikkene utover vinteren og våren.

– Situasjonen er den samme for de fleste som driver med lagringsgrønnsaker. Vi har målpriser og kan ikke ta kostnadsveksten ut i markedet. Uten endringer i taket på strømstøtten så tror jeg det vil bli lite lagringsgrønnsaker å finne i butikkene i mars og april og utover, sier Stokkeland.

