Posten krever 900 millioner fra europeiske lastebilprodusenter

EU-kommisjonen mener at produsentene i flere år har utvekslet prislister og samkjørt bruttopriser på lastebiler i EØS-området, og det er det som er bakgrunnen for Postens krav, skriver E24.

Posten krever i Oslo tingrett tilbake det de mener å ha betalt for mye for lastebiler. De skal ha betalt 264 millioner kroner for mye for over 1.900 lastebiler i perioden 1997-2011. I tillegg skal overprisen i sin tur ha ført til 637 millioner kroner i tapt avkastning på investert kapital i de aktuelle årene, mener Posten. Det utgjør et samlet krav mot produsentene på over 901 millioner kroner.

De saksøkte, og Scania som partshjelper, har levert seks forskjellige sluttinnlegg til tingretten. Oppsummert er de viktigste argumentene noenlunde likt fra samtlige. De mener blant annet at den erkjente informasjonsutvekslingen ikke har ført til økonomisk tap for Posten.

