Ingen livstruende skadd etter melding om øksevold i Bergen

– Vi fikk melding klokka 16.23 fra fornærmede som sa at han hadde blitt utsatt for vold. Vedkommende opplyste at han hadde blitt slått med øks og blødde fra et kutt, sier operasjonsleder Tore Andre Brakstad i Vest politidistrikt.

Hendelsen fant sted på gateplan utenfor en adresse på Indre Arna, opplyser han.

– Samtidig som vi snakker med fornærmede får vi en telefon fra den mistenkte personen i saken. Vedkommende sier at han har vært involvert i en voldsepisode, opplyser Brakstad.

Politiet fikk raskt kontroll på de involverte etter at de ankom stedet.

– Den fornærmede blir tatt vare på av helsepersonell. Vedkommende er ikke livstruende skadd. Det er ingen grunn til å tro at flere er skadd, sier Brakstad.

Ifølge politiet skal de to involverte kjenne hverandre fra før.

