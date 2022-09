Merkbar nedgang i promillekjøring med elsparkesykkel

En kvinne i Stavanger fikk nylig 80.000 kroner i bot, og en mann må ut med 88.000 kroner etter å ha kjørt med promille med elsparkesykkel. Begge fikk betinget fengsel og ble fratatt førerkortet.

– Selv om vi stadig tar folk med promille på disse sparkesyklene, vil jeg nok si at det er merkbart færre nå. De nye reglene og medieomtale har hjulpet, sier Aleksander Naley i trafikk- og sjøseksjonen ved Stavanger politistasjon til Stavanger Aftenblad.

Jussprofessor ved Universitetet i Bergen, Hans F. Marthinussen, har kalt regelverket for fullstendig latterlig.

– Det er meningsløst. Det er hårreisende strengt. Det er ikke noe rimelig samsvar mellom hva de har gjort og straffen de får. Det er som å kutte av folk hånda fordi de stjeler. Her må samferdselsdepartementet inn og rydde opp, sa han til NRK i slutten av august.

I en skriftlig kommentar til Stavanger Aftenblad sier statssekretær Mette Gundersen i Samferdselsdepartementet blant annet dette:

– Innføring av promillegrensen på 0,2 var helt nødvendig for å redusere svært høye skadetall på elsparkesykkel, hvor en stor andel var knyttet til alkohol og annen rus. Skadepotensialet er betydelig også for små motorvogner som elsparkesykkel, og skader er fortsatt en utfordring. Vi ser at domstolene tar hensyn til særlige risikoforhold ved elsparkesykkel ved utmåling av straff, og det nærmere reaksjonsnivået også på dette området vil bli avklart gjennom rettspraksis.

