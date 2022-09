Forbrukerrådet frykter forbrukerfiendtlige fastprisavtaler

– Det er viktig at det finnes fastprisavtaler for forbrukere som ønsker forutsigbarhet. Når dette knapt tilbys i dagens marked, er vi glade for at regjeringen tar grep som kan bidra til å få dette på plass, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

– Samtidig har vi liten tro på at markedet selv vil tilby gode og oversiktlige avtaler med utgangspunkt i forslagene. Det er tross alt et marked der fire av ti sier de opplever å ha blitt lurt når de har kjøpt strøm.

Forbrukerrådet mener derfor at forslagene regjeringen la fram tidligere i år, ikke går langt nok.

– Vi frykter at innretningen i avtalene vil bli svært kompliserte, noe det må tas hensyn i utformingen av ordningen. Folks innsikt i eget strømforbruk er gjennomgående lav og vil ikke bli bedre med kompliserte fastprisavtaler, sier Blyverket.

[ Kommentar: Vi kan selvsagt leve med høye strømpriser. Men trolig som et ganske annet land enn vi kjenner i dag ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen