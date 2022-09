En av tre stortingsrepresentanter på reise når strømstøtten behandles

Mandag 19. september holder Stortinget ekstraordinært møte for å løse strømkrisen. På dagsordenen står debatt etter en redegjørelse fra olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Men i alt 59 av Stortingets 169 stortingsrepresentanter vil ikke være til stede når strømsituasjonen skal behandles, skriver Aftenposten.

Tre komiteer med 47 stortingsrepresentanter er på reise i utlandet denne dagen. I tillegg reiser én representant til Natos parlamentarikerforsamling i Japan. En annen deltar på Europarådets parlamentarikerforsamling i Aten.

Næringskomiteen har ansvaret for næringslivet som sliter med strømprisene.

Komiteleder Willfred Nordlund (Sp) sier at han «har stor forståelse for at spørsmålet stilles». Men det er mange norske selskaper som Hydro, Jotun og Equinor med stor aktivitet i Sør-Amerika.

– Det har vært vurdert å både avlyse og utsette reisen. Komiteens medlemmer er svært opptatt av norsk næringslivs rammevilkår både i Norge, og samtidig hvilke muligheter vi har for økt eksport, skriver han i en SMS og understreker at komiteen gjerne skulle vært til stede.

