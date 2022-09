Mer styrtregn i vente

– Det går fortsatt lokalt kraftige byger i sørøst, særlig i deler av Agder og Telemark, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Det ble søndag morgen sendt ut gult farevarsel om styrtregn på deler av sørøstlandet. Varselet gjelder til sent søndag ettermiddag. Lokalt er nedbøren ventet å passere 15 millimeter i timen.

– Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt, heter det i farevarselet.

Meteorologene advarer mot fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Det er også fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp, samt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

