Kiwi-butikk søker etter ti ansatte i 20-prosentstillinger. Bare fire er ansatt på heltid

Nesten halvparten – 46 prosent – av ansatte som arbeider deltid i varehandelen har ikke valgt det selv, viser en fersk rapport fra Tankesmien Agenda hvor 9.000 medlemmer i Handel og Kontor (HK) har deltatt.

Mens HK og resten av fagbevegelsen er opptatt av å få flere ut i heltidsjobber, fortsetter butikkene å lyse ut deltidsstillinger. Akkurat nå har dagligvarekjeden Kiwi en rekke annonser med deltidsstillinger ute på Finn.no.

Dagligvarekjeden skal gjenåpne en butikk i bydelen Fana i Bergen etter oppussing og utvidelse. Her søker de etter ikke mindre enn ti deltidsstillinger.

Butikksjef Kristian Fonnes i Kiwi Krokeideveien bekrefter at de søker etter ti deltidsansatte, men legger til at de har fire heltidsansatte i butikken.

Distriktssjef i Kiwi Bergen Sør, Tom Roger Angelfoss, forteller at da butikken ble stengt for oppussing, ble de ansatte fordelt på butikker i området.

I ettertid har noen sluttet, noen ønsker å fortsette i butikken de ble flyttet til, mens andre ønsker seg tilbake til nye Kiwi Krokeideveien. Fire av de heltidsansatte ønsker seg tilbake til butikken, opplyser Angelfoss.

Les også: Wildricht vil ha en fulltidskontrakt. Zara svarer med å lyse ut 45 deltidsstillinger

Bekrefter annonsen

– I Kiwi er vi opptatt av å gi de ansatte størst mulig stillingsprosent. Samtidig har vi budsjetter og omsetningsprognoser vi må forholde oss til, sier Angelfoss.

– Men hvordan rimer dette med å lyse ut ti deltidsstillinger?

– Det stemmer at det er lyst ut ti deltidsstillinger. Som et utgangspunkt er disse lyst ut som 20 prosent. Så får vi se hvordan stillingsprosentene faktisk blir når den endelige miksen av kandidater er på plass, forklarer distriktssjefen.

Angelfoss forteller at han ser for seg totalt 15 ansatte, fordelt på et ukjent antall årsverk.

– Vi må se til andre tilsvarende butikker i Kiwi-systemet og hvordan de har løst personellsituasjonen, avslutter han.

Les også: Ap-politiker reagerer på deltid i Zara: – Ingen kan leve av å jobbe seks timer i uka

Overraskende

Espen Berntsen, leder i Handel og Kontor i region vest, mener dette er et godt eksempel på det som kalles ufrivillig deltid. Han er spent på hvilke ti personer som ender opp i disse stillingene.

– Dette er et godt eksempel på den ufrivillige deltiden vi ønsker å få slutt på, sier Espen Berntsen. Han er leder av Handel og Kontor i region vest. (André Kjernsli)

– Dette synes jeg ikke noe om. Kiwi ender fort opp med å ansette studenter som ikke har tid eller lyst til å jobbe mer enn en eller maks to dager i uka. Hadde Kiwi lyst ut større stillinger, hadde de kanskje fått søkere som er arbeidsledige og som ønsker seg en jobb de kan leve av, sier HKs leder i vest.

Konsern-hovedtillitsvalgt i Kiwi, Camilla Hermansen, sier at det er vanskelig å uttale seg uten å kjenne godt til saken.

– Jeg var ikke klar over at denne annonsen lå ute, men jeg må si at det overrasker meg at butikken søker etter så mange deltidsansatte på en gang, sier hun.

Les også: Daniel fikk lønn basert på prestasjon: – Som å gå med en 20 kilos ryggsekk

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen