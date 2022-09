Energi Norge: Også Norge kan rammes av kollaps i kraftmarkedet

– Det er viktig at norske myndigheter kan gå raskt inn med statlige garantier ved behov, slik Sverige og Finland har varslet at de vil gjøre, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge i en kommentar til NTB.

Søndag la Finland fram en gigantisk garantiordning på 10 milliarder euro for å hindre kollaps i kraftmarkedet. Sverige varslet fredag lignende garantier verdt flere hundre milliarder kroner. Energikrisen gjør at selv solide selskaper er i fare for å kollapse, advarer svenske og finske eksperter.

– Dette kan bli et problem for aktører i det norske kraftmarkedet også. Vi har bedt våre medlemsbedrifter kontakte Olje- og energidepartementet direkte dersom de har problemer med å stille garantier på Nasdaq Clearing, sier Kroepelien.