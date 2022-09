Eksprofessor ved NTNU tiltalt for ha brutt sanksjonene mot Iran

Mandag starter rettssaken mot ham i Oslo tingrett. Den nå 49 år gamle tyskiraneren risikerer inntil ti års fengsel om han blir funnet skyldig.

Den tiltalte forskeren inviterte fire gjesteforskere fra Iran, som mellom februar 2018 og juli 2019 hadde opphold av ulik varighet ved NTNU.

Ifølge tiltalen sørget mannen for at iranerne fikk tilgang til laboratorier hvor blant annet elektronmikroskopet instrumentet SEM sto plassert. Dette kunne ifølge tiltalen tjene til å utvikle Irans militære evne.

Mikroskopet står på en liste over utstyr og materiale som er forbudt å eksportere til Iran som følge av internasjonale sanksjoner. Det er også forbudt å gi opplæring til iranere i dette.

– Vi har tatt ut tiltale mot han for brudd på sanksjonsregelverket, blant annet brudd på Iran-forskriften, eksportkontrollforskriften og et datainnbrudd, fortalte statsadvokat Frederik Ranke til NRK i fjor høst.

Den tiltalte 49-åringen, som sluttet ved NTNU høsten 2020, nekter straffskyld. Han er i dag bosatt i Qatar, ifølge tiltalen.

Det var NTNU som varslet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om saken. Dette skjedde i april 2019 etter at ledelsen ved Institutt for maskinteknologi og produksjon oppdaget et datainnbrudd.

Oslo tingrett har satt av tre uker til behandlingen av saken.

