Det var Bjørg Hendset (85) som døde i skredet i Valsøyfjord

Det er familien selv om velger å gå ut med navnet på den omkomne kvinnen, understreker Per Sefland. Han er familiens og de etterlattes mediekontakt.

– De har vært i en ekstrem situasjon og ønsker nå fred, sier Sefland til NTB.

– De som ble skadd er under trygg og adekvat medisinsk behandling og har det under omstendighetene bra. Familien setter stor pris på all den støtten den har fått sier han.

Bjørg Hendset døde da raset som var cirka 200 meter langt og 20 meter bredt tok huset hun bodde i Valsøyfjord i Heim i Trøndelag fredag kveld. Hun hadde besøk av slekt og venner da skredet rammet.

Fem mennesker overlevde og ble fraktet til sykehus. Blant dem var et to år gammelt barn som var tre timer i huset etter raset. Den lille jenta ble funnet da redningsmannskaper hørte barnegråt.

– Toåringen er den eneste som tilsynelatende ikke ble fysisk skadd i raset, sier Sefland.

