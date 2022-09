– Naturkreftene er sterke, og i går kveld var det Valsøyfjord i Trøndelag som ble rammet, skriver statsministeren på Twitter. Støre takker også nødetatene for uvurderlig innsats.

Det var klokken 19.30 fredag at nødetatene ble varslet om at et cirka 200 meter langt og 20 meter bredt jordras hadde feid med seg deler av et hus på Hennset i Valsøyfjord i Heim kommune i Trøndelag. En eldre kvinne omkom i raset.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen