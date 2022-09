Rystad spår oljepriskollaps i 2024

– Jeg tror oljeprisen vil holde seg rundt de nivåene en ser nå, eller opp og ned mellom 100 til 130 dollar fatet, i år og i 2023. Men i 2024 kommer oljepriskollapsen, sa Rystad i en paneldebatt med Petoro-sjef Kristin Kragseth under ONS.

Det skriver Dagens Næringsliv. Rystad leder Rystad Energy, et av verdens ledende analysebyråer.

– En kollaps betyr under det som er kostnaden ved å sette i gang nye prosjekter og bre nye brønner. Det betyr 40 til 30 til 20 dollar, sa han.

Rystad peker på økt mobilisering av ny kapasitet som årsaken til en mulig kollaps.

– Fra du beslutter å bore en ny brønn går det seks til 24 måneder. Nå skjer det mye, men du ser ikke full effekt av det før i 2024, sa han.

Oljetoppen mener at situasjonen neppe vil bli den samme i gassmarkedet, og tror det kan bli rasjonering av gass i løpet av vinteren.

– Jeg tror på et stramt gassmarked i Europa de neste fem årene fordi vi skal bli kvitt russisk gass. Enten så stopper Russland det, eller så stopper vi det om vi klarer å si nei takk. Det er Italia og Tyskland som er de to viktigste aktørene her, sa Rystad.

