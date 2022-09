To personer hentet ut av hus tatt av ras i Trøndelag

Brannvesenet bekrefter overfor Dagbladet at to personer er hentet ut. Skadeomfanget er ikke kjent. Til VG opplyser politiets operasjonsleder Bjørnar Gaasvik at én person fremdeles er fastklemt.

– To personer har kommet seg ut på egen hånd. Vi er usikre på omfanget, hvor stort det kommer til å bli og om flere må evakueres fra denne grenda.

Det skal være personer både i og rett utenfor huset, sier operasjonslederen til NTB. Han vet ikke hvor mange personer det dreier seg om.

– Vi må komme tilbake til det, det er uvisst enda. Det er litt uoversiktlig og kaotisk nå i oppstarten, sier han.

Raser fortsatt

– Halve huset skal være tatt av raset. Det raser fortsatt i området. Det skal være fire personer som bor i huset, uten at vi kan bekrefte det med sikkerhet, sier vaktleder Roger Gjersvik ved 110-sentralen Midt Norge til VG.

Nødetater og redningshelikopter ble sendt til stedet. Foreløpig har politiet fått melding om at det kun dreier seg om ett hus.

– Vi må gjøre vurderinger etter hvert om naboer skal evakueres. Det er ikke et stort boligfelt, men det er spredt bebyggelse der, sier Gaasvik.

E39 stengt

Jordras har gått over E39, og veien er stengt på rasstedet, opplyser Vegtrafikksentralen. Ifølge Tidens Krav har raset gått på oversiden av E39 ved fergekaia på Hennset.

– Brannmannskapene rydder for å komme seg inn i huset. Det raser stadig, og mannskapene springer unna, siden det fortsatt renner nedover her, sier Tidens Kravs fotograf som er på stedet.

Huset som er tatt, er en enebolig. Politiet meldte om raset klokka 19.33. Heim kommune ligger sørvest i Trøndelag på grensen til Møre og Romsdal.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen