Fortsatt lav ledighet i august

Justert for sesongvariasjoner er det en nedgang på 1.000 arbeidssøkere fra juli.

47.900 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av august, noe som utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken.

– Arbeidsledigheten holder seg på et lavt nivå. Samtidig ser vi nå tegn til at nedgangen er i ferd med å stoppe opp. I august økte ledigheten noe blant unge, og vi ser at antallet nye arbeidssøkere har gått litt opp de siste månedene, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 58.400 personer og tilsvarer 2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 18.500, eller 0,6 prosent av arbeidsstyrken, registrert som delvis ledige.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) mener arbeidsgiverne nå har en gyllen mulighet til å slippe flere grupper inn på jobbmarkedet.

– Det er fortsatt en for stor gruppe som står utenfor arbeidslivet. Nå er det særlig gunstige tider for å inkludere utsatte grupper i arbeidslivet. Arbeidsgiverne må tenke en ekstra gang på hvordan de kan bruke de søkerne de får, også dem med litt annen kompetanse og erfaring, sier hun.

