Flaskehalsinntekter skal brukes til å unngå økt nettleie for strømkunder

– I den situasjonen som er nå, ville det være urimelig og urettferdig. Derfor har vi sett på en løsning for å dekke opp for det, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til VG.

Nettselskapene i Sør-Norge har som følge av de høye strømprisene i det siste tatt seg for lite betalt for nettleie.

Det har derfor sett ut til at nettleien kom til å øke med flere tusen kroner per husstand, men nå er dette avverget.

Statnett håver inn

Pengene som løser dette, kommer fra de såkalte flaskehalsinntektene til Statnett.

Det er svak nettoverføring mellom nordlige og sørlige deler av landet som skaper store forskjeller i prisen på strøm i Norge. Statnett er de eneste som kan selge strøm fra nord til dyre områder i sør, noe de tjener stort på.

Til og med juli i år hadde Statnett tjent 11,6 milliarder kroner på flaskehalsinntekter, ifølge Europower. I hele fjor var inntektene på 5,3 milliarder kroner.

[ SV henter fram forslag om «Statsstrøm» til alle ]

Energi Norge fornøyd

– Dette er et grep for å dempe utslaget av den enorme uroen vi ser nå. Det er ingen som ønsker at situasjonen skal være som nå, med de ekstreme prisene, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til avisa.

Direktør Kristin H. Lind for nett og kraftsystem i Energi Norge er veldig fornøyd med løsningen.

– Alternativet hadde blitt en kraftig økning i nettleien for befolkning og næringsliv, som nå er avverget ut året. Nettselskapene får tilført flere milliarder de så langt har lagt ut for kundene gjennom sommeren, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen