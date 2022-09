Finanstilsynet gir DNB dagbøter

Dagens Næringsliv siterer det ferske vedtaket fra Finanstilsynet fredag morgen:

«Finanstilsynet finner at det fortsatt foreligger brudd på hvitvaskingsloven ved at det ikke er innhentet og lagret tilfredsstillende legitimasjon av et stort antall kunder», heter det i vedtaket.

DNB skriver i en melding til NTB at banken er ferdige med å legitimere rundt 95 prosent av kundene – og dette gjelder både person- og bedriftskunder.

– Vi har virkelig gjort alt vi kan for å få tak i alle kundene våre, og er nesten i mål. Det er noen kunder som har utfordringer som gjør det vanskelig å legitimere seg på nytt. Det kan være eldre og syke kunder, og personer i kø for å få pass eller ID-kort, sier konserndirektør for Kommunikasjon og bærekraft, Thomas Midteide i en epost.

DNB hadde frist på seg til 1. august for rapportering av legitimasjon av bankens kunder. Finanstilsynet fikk innvilget utsatt frist på selve rapporteringen til 8. august, slik at DNB kunne kvalitetssikre tallene gjeldende 1. august.

Det ble da gjort klart at det ville komme dagbøter om den fristen ikke ble overholdt.

