Advokat Meling: Hinsides straffenivå for promillekjøring på elsparkesykkel

– Straffenivået er hinsides all rimelighet og forholdsmessighet, sier advokat Brynjar Meling til Stavanger Aftenblad.

Han representerer an elsparkesyklist som nylig ble tatt med 0,6 i promille på en sykkelvei i Sandnes. Påtalemyndighetens forslag til straff er 15 dagers betinget fengsel, 163.000 kroner i bot og tap av førerkortet i åtte måneder.

– Å sette en elsparkesykkel i samme kategori som for eksempel en Jaguar med V8 motor og 300 hestekrefter viser noe av galskapen, sier Meling

Saken skulle egentlig bli behandlet i Sør-Rogaland tingrett i midten av september, men er utsatt fordi siktede har trukket sitt samtykke til tilståelsesdom.

Meling representerer også to andre som nylig ble dømt til 18 dagers betinget fengsel for å ha kjørt elsparkesykkel etter å ha drukket. De to ble dømt til å betale henholdsvis 80.000 og 88.000 kroner i bot og til tap av sertifikatet i halvannet år.

Begge har anket, og Meling ønsker nå at Høyesterett skal bestemme hva som er riktig straff.

15. juni ble det strengere regler for elsparkesykkel. De nye reglene innebærer at elektriske sparkesykler ble omklassifisert fra «sykkel» til «motorvogn». Dermed ble promillegrensen satt til 0,2, som for andre kjøretøy.

