Rekordmange studenter tildelt bolig hos samskipnadene

Siste rapportering fra landets studentsamskipnader viser at 20.990 har fått tilbud om studentbolig. 4.587 fortsatt står på venteliste, opplyser Samskipnadsrådet og Norsk studentorganisasjon til NTB.

Aldri tidligere har det blitt tildelt bolig til så mange studenter hos samskipnadene. I fjor ble 16.042 studenter tildelt bolig.

Samtidig som det er tildelt rekordmange boliger, står fortsatt 4.587 studenter i studentboligkø. Norsk studentorganisasjon er bekymret.

– Vi er fortvilet over at så mange studenter – to uker etter semesterstart – må bruke tid på å finne et sted å bo, fremfor å kunne delta fullt ut i undervisning og i det sosiale fellesskapet med sine medstudenter, sier NSO-leder Maika Marie Godal Dam.

