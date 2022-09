Moren til drapstiltalt: Fortalte om stemmer i hodet

Av Peter Tálos/NTB

Det sa moren til den nå drapstiltalte sønnen da hun vitnet i rettssaken i Romerike og Glåmdal tingrett torsdag.

Moren vitnet for retten på telefon om den tiltalte sønnens oppvekst, som var preget av angst, uro og tvangsmessig oppførsel. I perioder var han imidlertid bedre og fungerte fint.

I 2003 ble den svenske politikeren Anna Lindh drept av en gjerningsmann som hevdet han handlet på ordre fra stemmer i hodet. Den da 18 år gamle sønnen til Tor Kjærvik var hos moren sin da han hørte om dette.

– Han satt på rommet sitt og så på noe på data. Da kom han ut og sa «han fyren borti Sverige, som hadde hørt stemmer; sånn hører jeg også», gjenga kvinnen i retten.

På spørsmål fra moren fortalte sønnen at stemmene var der og at de truet med at han ville få det vondt dersom han ikke gjorde som de ba om.

Spørsmålet om den tiltalte var tilregnelig da han skjøt Tor Kjærvik og forsøkte å drepe sameboeren hans, Merete Bertheussen, den 12. april i fjor, er sentralt i saken.

De rettspsykiatrisk sakkyndige har konkludert med at den nå 37 år gamle mannen lider av kronisk paranoid schizofreni og at han har gjort det i flere år.

Stemmer i hodet og andre former for vrangforestillinger eller hallusinasjoner er blant symptomene som er vanlige ved schizofreni.

