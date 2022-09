Han er fortsatt siktet i saken, opplyser kommunikasjonssjef Unni Grøndal i Oslo-politiet til NRK.

Mannens forsvarer, advokat Øivind Sterri, sier hans klient nekter for å ha noe med saken å gjøre.

Det var like før klokken 20.30 tirsdag politiet meldte om skyting mellom to biler på Torshov. Kort tid senere hadde politiet kontroll på to biler.

Tre personer, som ble pågrepet tirsdag kveld, er nå ansett som fornærmede, og siktelsen mot dem er frafalt.

Ingen ble skadd i skytingen.

